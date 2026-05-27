Em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) realizada nesta terça-feira, 26, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) informou que o vazamento de dados de segurados do INSS, no último dia 22 de abril, atingiu 2,8 milhões de CPFs no total, a maioria (98,2%) de cidadãos falecidos.

O representante da Dataprev na reunião, Edmar dos Santos Ferreira Junior, informou que o incidente ocorreu durante um dia e foi identificado logo. "Não há vulnerabilidade", afirmou. Ele ainda disse que, no caso dos falecidos, não foi vazado o motivo da morte. Segundo ele, o dado sensível exposto foi a data de nascimento das 52.151 pessoas vivas.

Ferreira Junior explicou que a falha ocorreu na consulta de serviço do Meu INSS. "A gente está subindo agora uma versão esta semana que só permite um usuário que consulte um CPF apenas", completou.

Na semana passada, em nota preliminar, a Dataprev informou ter apurado a ocorrência de aproximadamente 50 mil casos envolvendo indivíduos que não possuem registro de óbito.

"A concessão de qualquer benefício possui uma série de travas de segurança. O INSS tem reforçado seus controles internos a fim de oferecer maior segurança à análise de seus benefícios", disse o órgão na semana passada.