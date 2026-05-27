O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que manutenção da autoridade exclusiva da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre os mercados de previsão para que eles prosperem. A CFTC é a agência independente do governo americano responsável por regular e supervisionar os mercados de derivativos.

"Sob minha liderança, estamos estabelecendo 'regras do jogo' que são o padrão-ouro para os Estados. Não podemos ter ESCÓRIA como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz e JB Pritzker definindo as regras!", disse Trump em publicação na Truth Social nesta terça-feira, referindo-se a críticos de mercados de previsões não regulamentados.

"Outros países estão atrás dessa nova forma de mercado financeiro, e queremos continuar no topo. Da mesma forma, e ainda mais importante, enquanto atualmente somos a capital mundial das criptos (Bitcoin etc.), outros países estão tentando diligentemente nos substituir nessa posição, mas não vamos deixar isso acontecer", afirmou Trump.

"É uma grande indústria, e precisamos protegê-la", completou o mandatário americano, elogiando o trabalho de Mike Selig, presidente da CFTC.