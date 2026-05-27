A American Airlines anunciou hoje um acordo para instalação do Starlink em mais de 500 aeronaves a partir do primeiro trimestre de 2027.

"A Starlink é amplamente considerada a constelação de satélites mais avançada do mundo, utilizando uma órbita terrestre baixa para fornecer internet de banda larga capaz de suportar streaming a bordo, jogos online, ferramentas de reunião colaborativa e muito mais", informou a companhia aérea.

"Com milhares de satélites em órbita terrestre baixa, a Starlink pode fornecer conectividade multigigabit para aeronaves através do seu Aero Terminal, que suporta até 1 Gbps por antena", completou.

O sistema da Starlink possibilitará streaming, navegação e comunicação em tempo real sem interrupções em todas as rotas domésticas e internacionais de curta distância da companhia, segundo o comunicado da American.

O Starlink é uma rede avançada de satélites desenvolvida pela SpaceX para fornecer acesso à internet de alta velocidade ao nível global. O anúncio ocorre em meio ao frisson para a abertura de capital da SpaceX.

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