A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,69%

Pontos: 176.589,03

Máxima estável: 177.816 pontos

Mínima de -1,29% : 175.516 pontos

Volume: R$ 22,63 bilhões

Variação em 2026: 9,6%

Variação no mês: -5,73%

Dow Jones: -0,23%

Pontos: 50.461,68

Nasdaq: +1,19%

Pontos: 26.656,18

Ibovespa Futuro: -0,81%

Pontos: 177.855

Máxima (pontos): 179.250

Mínima (pontos): 176.785

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,06

Variação: -0,64%

Petrobras PN

Preço: R$ 43,39

Variação: -0,02%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,81

Variação: -1,44%

Ambev ON

Preço: R$ 16,64

Variação: +1,46%

Petrobras ON

Preço: R$ 48,90

Variação: +0,43%

Vale PNA

Preço: R$ 82,85

Variação: -0,89%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,36

Variação: +0,74%

Vale ON

Preço: R$ 82,85

Variação: -0,89%

Itausa PN

Preço: R$ 12,99

Variação: -0,92%

Global 40

Cotação: 731,452 centavos de dólar

(25/5/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0269

Venda: R$ 5,0274

Variação: +0,17%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,11

Venda: R$ 5,21

Variação: +0,39%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0205

Venda: R$ 5,0211

Variação: +0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0900

Venda: R$ 5,1760

Variação: +0,7%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: R$ 5,0400

Variação: +0,47%

- Euro

Compra: US$ 1,1627 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1633 (às 18h15)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8480

Venda: R$ 5,8490

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0000

Venda: R$ 6,0630

Variação: +0,9%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,33% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.502,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,5%


