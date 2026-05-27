A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,69%
Pontos: 176.589,03
Máxima estável: 177.816 pontos
Mínima de -1,29% : 175.516 pontos
Volume: R$ 22,63 bilhões
Variação em 2026: 9,6%
Variação no mês: -5,73%
Dow Jones: -0,23%
Pontos: 50.461,68
Nasdaq: +1,19%
Pontos: 26.656,18
Ibovespa Futuro: -0,81%
Pontos: 177.855
Máxima (pontos): 179.250
Mínima (pontos): 176.785
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,06
Variação: -0,64%
Petrobras PN
Preço: R$ 43,39
Variação: -0,02%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,81
Variação: -1,44%
Ambev ON
Preço: R$ 16,64
Variação: +1,46%
Petrobras ON
Preço: R$ 48,90
Variação: +0,43%
Vale PNA
Preço: R$ 82,85
Variação: -0,89%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,36
Variação: +0,74%
Vale ON
Preço: R$ 82,85
Variação: -0,89%
Itausa PN
Preço: R$ 12,99
Variação: -0,92%
Global 40
Cotação: 731,452 centavos de dólar
(25/5/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0269
Venda: R$ 5,0274
Variação: +0,17%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,11
Venda: R$ 5,21
Variação: +0,39%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0205
Venda: R$ 5,0211
Variação: +0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0900
Venda: R$ 5,1760
Variação: +0,7%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: R$ 5,0400
Variação: +0,47%
- Euro
Compra: US$ 1,1627 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1633 (às 18h15)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8480
Venda: R$ 5,8490
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0000
Venda: R$ 6,0630
Variação: +0,9%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,33% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.502,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,5%