A ITA Airways deu mais um passo para se tornar parte do Grupo Lufthansa com uma joint venture estratégica formada pelo grupo alemão e pela All Nippon Airways (ANA). A integração ocorrerá a partir do outono (no Hemisfério Norte) deste ano, informou a ANA nesta segunda-feira, 8. O acordo foi assinado no dia anterior durante a Assembleia Geral Anual da IATA, no Rio de Janeiro.

"A entrada da companhia aérea italiana na maior joint venture entre o Japão e a Europa permitirá uma cooperação mais profunda em diversas áreas-chave. Isso incluirá a rede europeia da ITA Airways, abrangendo voos domésticos na Itália e no Magreb, bem como sua rota de longa distância entre Roma Fiumicino e Tóquio-Haneda", informou a ANA.

A partir do outono, o voo intercontinental do Aeroporto de Roma para Tóquio-Haneda poderá ser reservado por clientes da ANA, Lufthansa, Austrian Airlines e SWISS, podendo ser combinado de forma flexível com seus próprios voos. Além disso, a oferta conjunta será implementada gradualmente a partir do outono de 2026. Os clientes serão informados assim que essa possibilidade estiver disponível, informou a ANA.

Como a joint venture também inclui voos de conexão operados pela ITA Airways para Roma, os viajantes de ou para o Japão agora têm opções adicionais de conexão. Especialmente para destinos no sul da Europa, na região do Mediterrâneo e no norte da África, os tempos de voo de e para o Japão via hub sul em Roma serão mais curtos, de acordo com a companhia.