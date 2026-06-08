A OpenAi confirmou que deu mais um passo em direção à abertura de capital, ainda que tenha alertado que o processo pode demorar um pouco.

"Submetemos um formulário S-1 confidencial. Prevemos que ele vaze, por isso estamos apenas anunciando", informou a empresa por trás do desenvolvimento do chatbot ChatGPT em comunicado.

O formulário S-1 foi apresentado em conformidade à Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários de 1933. O documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, em inglês) é um registro crucial para empresas sediadas nos EUA que planejam uma oferta pública inicial (IPO), detalhando informações corporativas.

A companhia disse que ainda não definiu um cronograma, citando que há coisas que podem ser feitas, provavelmente, de um modo mais fácil como empresa privada. "Mas é uma questão complexa de ponderação e isso nos dá a opção de abrir o capital mais cedo, se for o melhor caminho", afirmou.

O anúncio ocorre em uma semana de contagem regressiva para a conclusão do processo de IPO da SpaceX, que tem atraído atenções e promete ser uma esponja de recursos de investidores interessados em alocações nos projetos aeroespaciais de Elon Musk.

A SpaceX já teria recebido pedidos por mais ações do que as disponíveis em sua IPO, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, colocando a empresa à beira de estabelecer o recorde da maior abertura de capital da história, segundo a Bloomberg.