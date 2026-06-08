A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,21%

Pontos: 168.668,72

Máxima de +0,37% : 169.646 pontos

Mínima de -0,53% : 168.130 pontos

Volume: R$ 20,75 bilhões

Variação em 2026: 4,68%

Variação no mês: -2,95%

Dow Jones: -0,16%

Pontos: 50.786,01

Nasdaq: +0,86%

Pontos: 25.929,66

Ibovespa Futuro: -0,17%

Pontos: 169.230

Máxima (pontos): 170.380

Mínima (pontos): 168.650

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,52

Variação: -0,8%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,16

Variação: +0,66%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,20

Variação: -1,55%

Ambev ON

Preço: R$ 16,08

Variação: -0,56%

Petrobras ON

Preço: R$ 45,90

Variação: +0,42%

Vale PNA

Preço: R$ 78,00

Variação: -0,89%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,53

Variação: -1,46%

Vale ON

Preço: R$ 78,00

Variação: -0,89%

Itausa PN

Preço: R$ 12,43

Variação: -0,88%

Global 40

Cotação: 711,796 centavos de dólar

Variação: -2,15%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1793

Venda: R$ 5,1803

Variação: +0,45%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,26

Venda: R$ 5,36

Variação: +0,49%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1689

Venda: R$ 5,1695

Variação: +0,88%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,8941

Venda: R$ 5,3340

Variação: +0,62%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,2240

Variação: +0,46%

- Euro

Compra: US$ 1,1536 (às 18h06)

Venda: US$ 1,1541 (às 18h06)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9710

Venda: R$ 5,9750

Variação: +0,52%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,4974

Venda: R$ 6,1840

Variação: -0,19%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.363,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,04%


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