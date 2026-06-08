A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,21%
Pontos: 168.668,72
Máxima de +0,37% : 169.646 pontos
Mínima de -0,53% : 168.130 pontos
Volume: R$ 20,75 bilhões
Variação em 2026: 4,68%
Variação no mês: -2,95%
Dow Jones: -0,16%
Pontos: 50.786,01
Nasdaq: +0,86%
Pontos: 25.929,66
Ibovespa Futuro: -0,17%
Pontos: 169.230
Máxima (pontos): 170.380
Mínima (pontos): 168.650
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,52
Variação: -0,8%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,16
Variação: +0,66%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,20
Variação: -1,55%
Ambev ON
Preço: R$ 16,08
Variação: -0,56%
Petrobras ON
Preço: R$ 45,90
Variação: +0,42%
Vale PNA
Preço: R$ 78,00
Variação: -0,89%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,53
Variação: -1,46%
Vale ON
Preço: R$ 78,00
Variação: -0,89%
Itausa PN
Preço: R$ 12,43
Variação: -0,88%
Global 40
Cotação: 711,796 centavos de dólar
Variação: -2,15%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1793
Venda: R$ 5,1803
Variação: +0,45%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,26
Venda: R$ 5,36
Variação: +0,49%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1689
Venda: R$ 5,1695
Variação: +0,88%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,8941
Venda: R$ 5,3340
Variação: +0,62%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,2240
Variação: +0,46%
- Euro
Compra: US$ 1,1536 (às 18h06)
Venda: US$ 1,1541 (às 18h06)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9710
Venda: R$ 5,9750
Variação: +0,52%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,4974
Venda: R$ 6,1840
Variação: -0,19%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.363,4 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,04%