O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira,

8, um novo pacote de investimentos voltado ao setor de tecnologia e inteligência artificial (IA) do país, incluindo a compra de chips. A iniciativa busca acelerar o crescimento de empresas britânicas do setor e fortalecer a soberania tecnológica britânica.

Durante discurso na London Tech Week, Starmer afirmou que, dentro da estratégia de "desenvolver capacidade computacional soberana", o governo vai adquirir chips cerca de

400 milhões de libras em chips especializados de IA, beneficiando startups britânicas. Além disso, o anúncio também inclui uma expansão do sistema de testes para sistemas de computação de IA.

Falando sobre o mercado de trabalho, o primeiro-ministro britânico afirmou que, em um ano, 1,7 milhões de trabalhadores do país participaram de treinamento com inteligência artificial. Uma das metas do governo é capacitar 7,5 milhões de pessoas para atuarem com a tecnologia até 2030.