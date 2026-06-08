As vendas de cimento em maio de 2026 totalizaram 5,7 milhões de toneladas, queda de 1% em relação ao mês correspondente de 2025, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic). No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o setor apresentou um crescimento de 1,2% frente ao ano passado.

O volume de vendas de cimento por dia útil, um indicador-chave de performance, registrou 254 mil toneladas, com alta de 4,4% em comparação ao mês de abril e de 3,5% ante maio de 2025. No acumulado do ano até maio, o desempenho registra elevação de 2,2%.

Segundo o Snic, o resultado segue sustentado pelo mercado de trabalho aquecido e pelo mercado imobiliário, fortemente impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Além disso, a aceleração dos projetos rodoviários em pavimento rígido, aliada ao desenvolvimento de tecnologias para implantação de ruas e avenidas em concreto, vem se constituindo, segundo o sindicato, como importante vetor de demanda do cimento.

Apesar da resiliência nas vendas, a instituição ressalta que a indústria enfrenta um cenário desafiador de juros altos, inflação e forte pressão nos custos gerada pela instabilidade no Oriente Médio. Além disso, o setor se mostra apreensivo em relação às diretrizes do Novo Desenrola, que continua estimulando o uso de recursos do FGTS para a quitação de dívidas.

"Por um lado, é inegável que o aquecimento no mercado de trabalho e as atualizações nos programas habitacionais são alicerces para os resultados positivos. Contudo, lidamos com um cenário negativo de uma menor queda para a Selic e a alta na inflação, acentuado pela instabilidade no Oriente Médio", afirma ainda o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna.

Ademais, segundo ele, a indústria acompanha com atenção a votação do projeto que propõe o fim da jornada na escala 6x1, uma vez que essa possível alteração trabalhista tem potencial para onerar fortemente os custos de operação da indústria.