Ações da Intel subiram nesta segunda-feira (8) após uma reportagem revelar de que a Alphabet, dona do Google, assinou como cliente da fabricante de chips.

O The Information relatou que o Google fez um pedido à Intel para fabricar mais de 3 milhões de unidades de processamento tensorial em 2028. A Intel seria uma segunda fonte para a produção de TPU após a Taiwan Semiconductor Manufacturing, mais conhecida como TSMC.

Além disso, a Nvidia está avaliando as operações de fabricação de chips da Intel para um possível pedido de chips de IA, disse a reportagem. Assim como o Google, a Nvidia está procurando um fornecedor de chips de backup para a TSMC, que atualmente está com restrições de produção.

Em abril, a Intel anunciou que está se associando ao bilionário da Tesla, Elon Musk, para desenvolver sua fábrica de semicondutores Terafab no Texas (EUA).

Nas negociações matinais no mercado de ações nesta segunda, a Intel subiu mais de 11% em Nova York, para US$ 110,81.

Se a Intel conseguir garantir grandes usuários terceirizados para suas operações de fabricação, seria um grande impulso para seus sonhos de fundição, dizem analistas.

As ações da Intel atingiram um recorde histórico de US$ 132,75 em 11 de maio, antes de recuarem em realização de lucros. Fonte: Doe Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.