O vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse que o governo brasileiro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, farão um "grande empenho para equacionar o problema" da carne brasileira com a União Europeia. "O governo vai se empenhar nesse tema. Houve uma retirada do Brasil da lista e queremos que a União Europeia (UE) recoloque o Brasil na lista de fornecedores de todas as carnes, tanto do frango, quanto bovina. Há um trabalho sendo feito para retirada desse embargo", disse Alckmin a jornalistas, após participar da abertura da Bahia Farm Show.

O evento é a maior feira agropecuária do Nordeste realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do Estado.

A manifestação do vice-presidente ocorre após a Comissão Europeia oficializar na última sexta-feira a retirada do Brasil da lista de fornecedores de produtos de origem animal a partir de 3 de setembro.

O bloco alega que o Brasil não forneceu as garantias adicionais de cumprimento do regulamento do uso de antimicrobianos na produção animal.

Ainda sobre a União Europeia (UE), Alckmin destacou que o Brasil já exportou frutas com benefício tarifário ao bloco europeu no âmbito do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). "É o maior acordo entre blocos do mundo. Já começaram as exportações de frutas para a UE", disse.

O ministro da Agricultura, André de Paula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também participam da cerimônia de abertura da feira.