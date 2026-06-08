As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores dos Estados Unidos caíram de 3,6% em abril para 3,5% em maio, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três anos seguiram em 3,1%, enquanto as de cinco anos permaneceram estáveis em 3%.

Por outro lado, as expectativas para a disponibilidade futura de crédito se deterioraram, com uma menor parcela de entrevistados esperando que será mais fácil obter crédito no próximo ano.

As percepções sobre o acesso ao crédito em comparação com um ano atrás permaneceram inalteradas.

Sobre o mercado de trabalho, a probabilidade média percebida de encontrar um emprego - caso o emprego atual fosse perdido - diminuiu em 2,3 pontos porcentuais, para 43,7%, permanecendo abaixo de sua média móvel de 12 meses, de 46,8%, e marcando a leitura mais baixa desde dezembro de 2025.

A probabilidade percebida de perder o emprego no próximo ano aumentou para 15,1%, acima da média móvel da série de 14,4%.

Já a percepção das famílias sobre a atual situação financeira se deteriorou, com uma parcela maior de famílias relatando piora no maior nível da leitura deste índice desde janeiro de 2023.


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