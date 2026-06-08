A Academia Agro do Itaú BBA lança nesta segunda-feira, 8, a Trilha de Gestão de Riscos, formação gratuita voltada a produtores rurais e profissionais do agronegócio. Segundo o banco, o curso busca apoiar a gestão financeira e a tomada de decisão em um ambiente de maior volatilidade de mercado, clima e geopolítica.

A trilha reúne videoaulas, artigos em PDF e estudos de caso sobre mapeamento de riscos na produção rural, fundamentos financeiros do negócio, ciclo financeiro da safra, mercado de commodities, hedge, derivativos, estratégias de comercialização e gestão de riscos financeiros.

"A gestão de riscos deixou de ser uma ferramenta acessória e passou a ser parte central da sustentabilidade do negócio rural. Com a Trilha de Gestão de Riscos, queremos ampliar o acesso dos produtores a conteúdos práticos e estratégicos que contribuam para decisões mais estruturadas, maior resiliência financeira e uma gestão cada vez mais profissionalizada no campo", afirmou, em nota, o diretor de Agronegócio do Itaú BBA, Pedro Fernandes.

A plataforma é aberta a clientes e não clientes do banco. O conteúdo também é direcionado para consultores, agrônomos, técnicos de assistência, equipes de cooperativas e agroindústrias. Ao fim da Trilha, os participantes recebem certificado de conclusão.