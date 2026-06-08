A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 subiu de 13,25% para 13,50%. Há um mês, era de 13,00%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza e dos preços de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio.

Considerando só as 52 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também aumentou de 13,25% para em 13,50%

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 subiu de 11,25% para 11,50%. Um mês atrás, era de 11,25%. Levando em conta apenas as 51 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana aumentou de 11,25% para 11,75%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC já promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas duas primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,50% ao ano. Mas alertou, na ata da sua última reunião, que a magnitude e duração do ciclo vão ser determinadas ao longo do tempo, à medida que houver novas informações sobre o conflito.

O Copom destacou que segue "cautela e serenidade" na condução da política monetária, para que os seus próximos passos possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos, além dos seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,00% pela 20ª semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 5ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.