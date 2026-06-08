A Cyrela anunciou, hoje, 7, que seu Conselho de Administração aprovou na última sexta-feira, 5, um novo programa de recompra, tendo por objeto a aquisição de até 9,68 milhões de ações ordinárias e até 4,8 milhões de papéis preferenciais.

Na reunião, também foi autorizado o cancelamento de 3.353.550 ações preferenciais, atualmente mantidas em tesouraria e com efetivação sem redução da cifra do capital social - que permanecerá no montante de R$ 6.184.224.000,00, agora divididos em 453.446.450 ações, sendo 384.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e 69.446.450 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A administração da companhia irá, oportunamente, submeter à Assembleia Geral proposta de alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da empresa para refletir a quantidade atualizada das ações de emissão da companhia, considerando os efeitos do cancelamento, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).