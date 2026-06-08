O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou hoje, 7, que encerrou o Plano Emergencial de Gestão de Excedentes na rede de distribuição neste domingo. De acordo com o órgão, foi solicitado aos distribuidores o gerenciamento de 1.000 Megawatts (MW) entre 10h e 14h de hoje. O plano, inédito, foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e teve por objetivo evitar desequilíbrios no sistema por conta do excesso de oferta de energia.

"A medida foi indicada para poder equilibrar a alta geração de micro e minigeração distribuída, combinada a uma carga menor por conta do final de semana prolongado em função do feriado de Corpus Christi", diz a nota da ONS.

Segundo a entidade, os distribuidores foram avisados sobre a operação no sábado e realizaram manobras para manter o equilíbrio do Sistema Interligado Nacional (SIN). "Adicionalmente, o ONS implementou medidas operativas complementares para redução da geração no SIN. Em tempo real, o ONS manteve os agentes atualizados e coordenou as ações no SIN, realizando a gestão dos recursos disponíveis de acordo com a demanda da sociedade, em comunicação direta com os agentes do setor", menciona o comunicado.

Também em nota, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) informou neste domingo que as distribuidoras executaram os cortes nas usinas conectadas às redes de distribuição, chamadas de "Tipo III", seguindo os montantes estabelecidos pelo ONS. "Após avaliação técnica da execução do plano, a Abradee informará os principais impactos e resultados do acionamento do plano emergencial", disseram.

Na nota, a Abradee ainda destacou que segue à disposição para atuar conforme as necessidades do ONS, mas ressaltou a necessidade de adoção de políticas públicas "que possam reorganizar o sistema elétrico" do País.