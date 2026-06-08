Os sete países integrantes da aliança Opep+ anunciaram, após uma reunião virtual realizada neste domingo, 7, que vão reajustar seus limites de produção de petróleo com um incremento de 188 mil barris por dia (bpd) a partir de julho de 2026.

O grupo, composto por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, explicou em nota oficial que a medida faz parte do processo de devolução gradual e parcial das reduções voluntárias adicionais que haviam sido adotadas originalmente em abril de 2023.

Os membros reafirmaram o compromisso com a estabilidade do mercado global da commodity, ressaltando que manterão uma abordagem cautelosa e total flexibilidade para elevar, pausar ou reverter a retirada desses cortes conforme as condições de oferta e demanda variarem no cenário internacional.

O comunicado oficial detalha que a flexibilização abre margem para os países participantes acelerarem os seus planos de compensação por excessos de oferta anteriores.

"Reiteramos o compromisso coletivo de alcançar conformidade absoluta com os termos da Declaração de Cooperação, assegurando a intenção de compensar integralmente todo o volume de petróleo que foi extraído acima das cotas permitidas desde janeiro de 2024", escreveram na nota.

Diante disso, o prazo final para a quitação dessas compensações foi estendido pelas autoridades do cartel até o término de dezembro de 2026.

O cumprimento das metas de produção e o cronograma de ajustes continuarão sendo acompanhados de perto pelo Comitê Monitor Ministerial Conjunto (JMMC). Para garantir o monitoramento rigoroso das condições do mercado mundial, da conformidade das cotas e do nível das reservas remanescentes, os representantes do grupo passarão a realizar conferências avaliativas mensais, com o próximo encontro oficial agendado para 5 de julho de 2026.