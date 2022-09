Reprodução - Internet

Teve início nesta terça-feira (20), um projeto que vai levar reforço escolar a crianças moradoras da Vila de Santa Terezinha, no Bairro Santa Terezinha. Essa é uma iniciativa do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, em parceria com a ONG “Brothers do Bem”, que tem atuação naquela região. Por meio do projeto, discentes do curso atenderão a comunidade uma vez por semana, sempre às terças-feiras, no período noturno, para dar aulas de reforço para as crianças na sede da ONG.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Juiz Fora, Fran Pires, o projeto foi idealizado pensando, sobretudo, nas famílias que não possuem muito tempo para auxiliar as crianças nas tarefas escolares. “São famílias que os responsáveis trabalham o dia todo, às vezes famílias só compostas de mães e filhos. E quando chegam em casa, ainda têm que fazer as tarefas do lar. Com isso, sobra muito pouco tempo para poder auxiliar as crianças. A ideia é aliviar um pouco essa responsabilidade da família nessa questão dos estudos e do dever de casa. Aliviar a complementar”, explica Fran Pires.

Além de ser uma complementação pedagógica na formação das crianças, o projeto também visa atuar com relação ao atraso no aprendizado causado pela pandemia. Para isso, o primeiro encontro, a ser realizado nesta terça-feira, terá especial importância, pois servirá para identificar quais são as principais dificuldades das crianças. Feita essa identificação das demandas com o apoio da coordenadora, será elaborado um plano de trabalho para ser executado com as crianças. Acreditando que a iniciativa vai ter grande impacto social na comunidade em que será desenvolvida, Fran Pires também vislumbra grande aprendizado por parte dos discentes.

“Muitas vezes, os estágios são feitos dentro de escolas que já possuem planejamento e um passo a passo de como o professor deve trabalhar. O pedagogo tem que estar apto para atuar em espaços não escolares, que também é uma área de atuação. Portanto, os estagiários envolvidos no projeto terão que estudar as demandas necessárias, propor aulas, ensinar, e tudo isso vai complementar muito a formação dos nossos futuros pedagogos”, afirma a coordenadora.