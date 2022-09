Foto: Pixabay - Vagas estão abertas para várias cidades da Zona da Mata

Mais de 4 mil vagas de cursos de técnicos, graduação e pós-graduação estão sendo ofertadas pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG). As oportunidades estão distribuídas para as cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. Das 4237 vagas, 491 serão oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU.



As inscrições começam no dia 30 de setembro e vão até 31 de outubro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. A taxa de inscrição varia entre R$ 25 e R$ 60, conforme a modalidade escolhida. As provas para os inscritos nos cursos técnicos será realizada no dia 11 de dezembro, das 08h15 às 11h45. Os candidatos inscritos para os cursos de graduação também farão a prova no dia 11 de dezembro de 14h15 às 18h45.



Já as vagas de pós-graduação lato sensu serão distribuídas através de seleção, de acordo com o edital. De acordo com o IF Sudeste, a seleção varia de curso para curso. Ainda de acordo com a instituição a seleção das vagas de pós-graduação stricto sensu será realizada em três etapas: avaliação de projeto de pesquisa/proposta de trabalho (eliminatória/classificatória); análise do currículo (classificatória) e apresentação do projeto de pesquisa/proposta de trabalho e avaliação do domínio de conteúdo do projeto e da área (eliminatória/classificatória).



Todas as informações estão disponíveis nos editais, publicados no site oficial do Processo Seletivo: www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo.



4 mil vagas | IF Sudeste | oportunidade