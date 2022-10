PJF - Cadastramento em creches

Começa nesta terça-feira (18) o Cadastramento de Creches 2023. Os cadastros realizados pela Secretaria de Educação (SE) vão até dia 11 de novembro. No início da manhã foi registrado fila, mas às 9h20 as famílias já tinham sido atendidas com a distribuição das senhas. As vagas atendem crianças de quatro meses a três anos e 11 meses de idade (nascidas a partir do dia 01/04/2019), conforme o edital publicado no Atos de Governo.

O processo será de forma presencial e os pais e/ou responsáveis devem comparecer com a documentação listada abaixo na sede da SE, no Centro de Formação do Professor, 1º Piso, Avenida Getúlio Vargas, 200, Espaço Mascarenhas, dentro do prazo de inscrições. O edital (acesse aqui) foi publicado no Atos do Governo na última sexta-feira (8).

As senhas de atendimento para a realização do cadastro serão distribuídas diariamente ao longo do período de inscrição, às 8h e às 14h. O limite de atendimento diário será de 200 famílias, sendo 100 atendimentos na parte da manhã e 100 atendimentos na parte da tarde. O horário de atendimento será de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Conforme o edital, caso o número de senhas tenha excedido o limite estabelecido para o turno e/ou o dia, o responsável receberá no momento, uma senha e canhoto para retorno, informando a data e horário para realização do cadastro.

Além disso, para as crianças que participaram do último cadastro e não foram contempladas com a vaga até o dia 30 de setembro de 2022, a família deverá realizar um novo cadastramento para 2023, ficando o cadastro anterior, inválido.

Documentos necessários

Apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

- Certidão de nascimento da criança (Somente original):

- Comprovante de conta de luz e/ou água

- Certidão de nascimento das crianças residentes na casa (0 a 17 anos)

- Documento de identidade dos pais e/ou responsáveis

- Carteira de trabalho e/ou contracheque dos maiores de 18 anos

- Comprovante do Bolsa Família/Auxílio Emergencial

- Comprovante do Loas/BPC

- Atestado Médico (com o nº do CID) comprovando a deficiência da criança

- Declaração de escolaridade da mãe (menor de 18 anos) que estuda

- Declaração de matrícula de irmão(ã) matriculado(a) em creche

- Consultar também através do QR Code