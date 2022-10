Acessa.com - Cadastramento está acontecendo na Secretaria de Educação

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) iniciou nesta terça-feira, 18, o Cadastramento de Creches para 2023. As vagas atendem crianças de quatro meses a três anos e 11 meses de idade (nascidas a partir do dia 01/04/2019), conforme o edital publicado no Atos de Governo.

Senhas de atendimento

Para o melhor atendimento das famílias, a Secretaria de Educação (SE) elaborou senhas para todos os dias do Cadastro, e as famílias que estiverem presentes na sede da SE, poderão escolher o melhor dia e horário de atendimento de acordo com a disponibilidade. Nesta terça, mil senhas referentes aos dias 18, 19, 20, 21 e 24 de outubro foram esgotadas. A partir desta quarta-feira, 19, serão distribuídas senhas para atendimento a ser realizado do dia 25 de outubro em diante.

Cadastro

O processo ocorre até o dia 8 de novembro de forma presencial e os pais e/ou responsáveis devem comparecer, com a documentação listada neste link na sede da Secretaria de Educação (SE), ao Centro de Formação do Professor, 1º Piso, Avenida Getúlio Vargas, 200, Espaço Mascarenhas, dentro do prazo de inscrições. O atendimento é de 8h às 11h e de 14h às 17h. O limite de atendimento diário é de 200 famílias (cem senhas no período da manhã e cem no período da tarde).