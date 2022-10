As indicações para o 4º Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher estão com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a premiação é voltada para cientistas mulheres e jovens com notório talento para carreira científica promissora. A nova edição vai premiar estudantes de ciência do ensino médio e da graduação.

A indicação deve ser feita por pró-reitorias de graduação e pesquisa, secretarias de educação, escolas e organizadores de olimpíadas e feiras científicas de âmbito nacional. Ao todo, serão seis premiadas, três de ensino médio e três de graduação, nas áreas de humanidades, biologia, saúde, engenharia, exatas e ciência da terra.

Notícias relacionadas:

As indicadas ao prêmio serão avaliadas pela criatividade e boa aplicação do método científico em projetos de iniciação científica, bem como o potencial de contribuição com a ciência no futuro. Também serão consideradas estudantes com desempenho destacado em atividades científicas como feiras, olimpíadas científicas e atividades similares.

O anúncio das premiadas será feito no dia 20 de janeiro de 2023. A cerimônia de outorga do prêmio às contempladas será realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, durante o evento anual realizado pela SBPC, no Salão Nobre do Centro Universitário Maria Antonia da USP, em São Paulo.

Inscrições

As indicações, com a devida documentação, poderão ser feitas até o dia 31 de outubro, exclusivamente por formulário online. Para a inscrição das candidatas indicadas aos prêmios será necessário o envio de uma minibiografia atualizada (com até 500 caracteres, com espaço); currículo atualizado na Plataforma Lattes e carta de recomendação fundamentada em evidências que justifiquem o prêmio (até 2 mil caracteres, com espaço).

Também é necessário anexar ao formulário o projeto ou atividade científica realizada, explicando a importância do projeto/atividade, seu desenvolvimento, os objetivos atingidos e sua relevância. A documentação deverá enfatizar o que foi realizado pela própria estudante, identificando as atividades realizadas com ajuda de professor orientador.

Se a indicação for pelo desempenho destacado em atividades científicas – feiras, olimpíadas científicas, divulgação científica. – a documentação deverá comprovar a participação e o desempenho na referida atividade.

Homenagem

Criado em 2019, o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher é uma homenagem da SBPC às cientistas brasileiras destacadas e às futuras cientistas brasileiras de notório talento, que leva o nome de sua primeira presidente mulher, Carolina Martuscelli Bori. A SBPC – que já teve três mulheres presidentes e hoje a maioria da diretoria é feminina – criou a premiação por acreditar que homenagear as cientistas brasileiras e incentivar as meninas a se interessarem por este universo é uma ação marcante de sua trajetória histórica.

A cerimônia de premiação ocorre anualmente alternando duas categorias – “Mulheres Cientistas” e “Meninas na Ciência” - durante o Simpósio Mulheres e Meninas na Ciência, a ser realizado em 11 de fevereiro (ou data próxima), em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Tags:

Educação | meninas cientistas | Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher | SBPC