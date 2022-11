UFV - Pesquisadores obtêm patente de invenção que elimina mosquito da dengue

Os pesquisadores do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV) obtiveram a concessão da patente 'Uso de alquilpoliglicosídeos para controle de imaturos de mosquitos, que propõe a utilização de produtos biodegradáveis como larvicida'. A invenção trata do uso de alquilpoliglicosídeos - surfactantes naturais obtidos de fontes renováveis - para o controle de larvas de mosquitos. Os cientistas demonstraram a eficácia do produto contra Aedes aegypti, espécie transmissora de doenças como Dengue, Chikungunya, Zika e Febre amarela.

O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Biotecnologia e Biodiversidade para o Meio Ambiente, coordenado pelo professor Marcos Rogério Tótola. Além dos produtos propostos na tecnologia não serem tóxicos a humanos, animais domésticos ou silvestres e insetos de modo geral, nas concentrações recomendadas, eles têm baixo custo, são biodegradáveis e fáceis de usar.

De acordo com o Ministério da Saúde, a dengue se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Neste ano, houve um aumento de 184,6% no número de casos prováveis da doença, em comparação com o mesmo período de 2021. Para controle dos vetores, os inseticidas vêm sendo amplamente utilizados, o que tem levado à seleção de linhagens resistentes. Por isso, alternativas a esses produtos são de interesse para empresas e governos que pretendem reduzir a proliferação de A. aegypti.

Os surfactantes propostos são apresentados como uma nova forma de controle de larvas aquáticas, inclusive aquelas resistentes aos inseticidas convencionais, visto que seu modo de ação é diferente. Os alquilpoliglicosídeos interferem no ambiente em que as larvas vivem por meio de alterações na tensão superficial da água, o que dificulta o posicionamento correto das larvas para a realização de trocas gasosas com a atmosfera. Por agir no meio, e não no metabolismo propriamente dito, os alquilpoliglicosídeos têm menor probabilidade de selecionar populações resistentes, diferentemente do que ocorre com os inseticidas convencionais.

A patente foi concedida, no dia 25 de outubro, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

