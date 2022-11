Cerca de 3,4 milhões de estudantes estão aptos a fazer as provas desta edição do Enem, em todo o país. Na primeira prova, neste domingo (13), os candidatos resolvem as 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia.

Na mesma data, os estudantes também fazem o exame de linguagens, códigos e suas tecnologias. São 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol. Os participantes ainda escrevem uma redação e têm, ao todo, cinco horas e meia para entregar o cartão de respostas.

No próximo domingo (20), as provas serão de matemática, com 45 questões, e de ciências da natureza, também com 45 questões, abrangendo disciplinas como física, química e biologia. O tempo de duração da segunda prova é de cinco horas.

Horário do exame

Na aplicação das provas do Enem, é seguido o horário de Brasília. Os portões abrem-se às 12h e fecham-se às 13h.



A avaliação começa às 13h30, e os estudantes precisam ficar atentos para verificar na localidade onde moram a hora exata do exame.

