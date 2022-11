No segundo domingo de aplicação da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos candidatos em Brasília optaram pela precaução. Em meio à ameaça de chuvas na capital federal e à escassez de transportes públicos no fim de semana, a maior parte dos inscritos chegou cedo. Em alguns casos, com horas de antecedência.

No Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCeub), na Asa Norte, a reportagem não registrou atrasos até as 13h15, 15 minutos após o fechamento dos portões. No entanto, duas candidatas que passaram mal e não puderam fazer a prova saíram com os portões já fechados. Uma delas chorava e nenhuma das duas concordou em dar entrevista.

Também houve pais que conseguiram repassar, com os portões já fechados, documentos que os filhos tinham esquecido de trazer. As carteiras de identidade foram entregues aos seguranças, que as repassaram aos coordenadores do exame.

Precaução