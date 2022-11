Acessa.com - Fundação Hemominas abre 128 vagas de contratação temporária

Estão abertas as inscrições para 128 vagas temporárias em diversas áreas para trabalhar na Fundação Hemominas. As inscrições podem ser feitas no período de 21/11 até 02/12, até às 17h. Há vagas para Juiz de Fora, Belo Horizonte, Divinópolis, dentre outros municípios.

O candidato deve criar uma conta no sistema para o preenchimento dos dados curriculares. As inscrições somente serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga oferecida, devendo o candidato cadastrado monitorar a disponibilidade da vaga para a categoria profissional para a qual deseja concorrer.

O quadro de vagas aqui pode ser conferido no link.