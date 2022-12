Jovens de 18 a 24 anos podem se inscrever no Programa Aprendiz para o curso de aprendizagem em eletromecânica. As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com a Paraibuna Embalagens. O curso tem um ano de duração dividido em dois períodos, sendo seis meses de atividades em sala de aula e outros seis de experiências práticas nas dependências da empresa.

Na fábrica, os estudantes poderão exercer todo o aprendizado teórico em todos os setores. O jovem passa por um programa de desenvolvimento profissional robusto com vários treinamentos. Além de receber bolsa remunerada.

Para se inscrever é necessário ter idade entre 18 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As vagas são para as duas unidades da empresa: Juiz de Fora (MG) e Sapucaia (RJ). As inscrições para o programa Jovem Aprendiz da Paraibuna Embalagens estão abertas até 16 de dezembro, e podem ser realizadas no site www.paraibuna.com.br ou diretamente na fábrica, localizada em Juiz de Fora na Avenida Antônio Simão Firjam, 1.205, no Distrito Industrial, Park Norte e em Sapucaia na Rodovia BR-393 – Km 141, 2º Distrito de Anta, Sapucaia/RJ.

