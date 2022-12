A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) encerra o ano letivo nesta sexta-feira (16/12), o primeiro depois das restrições da pandemia de covid-19, em que as aulas foram 100% presenciais. O período demandou esforço de toda a rede para que os protocolos sanitários continuassem sendo cumpridos, além de terem sido colocadas em prática ações pedagógicas com o objetivo de recompor a aprendizagem dos estudantes.

Neste 2022, os alunos chegaram às escolas em 7/2 e o calendário escolar foi organizado pela SEE/MG de forma a garantir o mínimo de 200 dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino. A sala de aula, no regime 100% presencial, contou com novidades como ferramentas e material de apoio pedagógico aos professores, tecnologias desenvolvidas ao longo de 2020/21 quando novos instrumentos foram necessários no regime remoto: o programa da Rede Minas, Se Liga na Educação, e o Aplicativo Conexão Escola. Além disso, houve a disponibilização de novos materiais ao professor como o Material de Apoio Pedagógico para Aprendizagens (Mapa), auxiliando no processo de ensino e a aprendizagem.

“Foi um ano voltado ao acolhimento dos estudantes para que eles fossem recebidos na escola de uma maneira positiva. Ao longo de 2022 conseguimos nos organizar, intensificando as ações de reforço escolar com o objetivo de fazer, também, a recomposição das habilidades que não foram oferecidas ao longo da pandemia durante o regime remoto. O enfoque foi de resgate do vínculo desses estudantes com a escola, do que eles precisavam aprender e de aproximação com as famílias”, ressalta a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Izabella Cavalcante.

A subsecretária aponta, ainda, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na rede estadual mineira que, apesar de mostrar que de fato houve perdas de aprendizagem, a SEE/MG conseguiu conter as estatísticas. A rede estadual manteve a nota no ensino médio e alcançou notas melhores no ensino fundamental anos finais.

“No balanço, foi um ano muito positivo para estudantes e professores e a perspectiva é de darmos seguimento das ações em 2023. O momento agora é de fechamento de um ciclo, de finalização do ano letivo. O período de férias para os estudantes é de resgate das atividades diferenciadas e que eles possam descansar e se preparar para o ano que vem e que os professores também tenham este momento de descanso”, finaliza Izabella.

Calendário Escolar 2023

O Calendário Escolar de 2023 da rede pública estadual de ensino já está disponível. O início do ano letivo está previsto para o dia 6/2 do próximo ano, data em que serão iniciadas as aulas em todas as 3.461 escolas da rede.

O término das aulas está previsto para ocorrer em 20/12. O recesso escolar de julho será de 17 a 31 desse mês; e o recesso conhecido como a semana do professor, de 9 a 13/10. O Calendário Escolar também dispõe sobre datas comemorativas que as unidades de ensino irão realizar ações pedagógicas no decorrer do ano, como, por exemplo, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, entre os dias 6 e 10/3.

Outra informação relevante em relação à organização e cumprimento das regras do calendário escolar é que as escolas do campo, indígenas e quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das comunidades locais, devendo submetê-lo à aprovação do Colegiado Escolar e à homologação pelo Serviço de Inspeção Escolar.

Clique aqui para consultar o Calendário Escolar de 2023.

