A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o Edital nº 95/2022, de seleção para professor de carreira do magistério superior. São oferecidas 25 vagas, sendo 18 para o campus de Juiz de Fora e sete para o campus de Governador Valadares. O edital prevê cinco vagas reservadas para pessoas negras e outras cinco para pessoas com deficiência.

As inscrições têm início no dia 31 de janeiro, às 14h, e terminam no dia 2 de março, às 23h59. Para se inscrever é necessário preencher eletronicamente o Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI) disponibilizado no site de Concursos. É preciso pagar uma taxa de inscrição com o valor de R$ 150 até o dia 3 de março.

Os interessados que cumprem os critérios de isenção da taxa podem solicitá-la a partir das 14h do dia 31 de janeiro até o final do dia 6 de fevereiro, através de formulário disponível no site de Concursos. O resultado inicial da isenção será divulgado no dia 10 de fevereiro. Requerimentos de recursos serão aceitos no dia 13 do mesmo mês. A divulgação do resultado final ocorre a partir das 14h do dia 17 de fevereiro.

Em Juiz de Fora, as vagas estão distribuídas entre as faculdades de Comunicação; Economia; Educação; Educação Física e Desportos; Engenharia; Medicina; Odontologia; e também nos institutos de Artes e Design; Ciências Biológicas e Ciências Exatas.

Já em Governador Valadares, as vagas são reservadas para o departamento de Ciências Básicas da Vida, Fisioterapia, Medicina e Odontologia do Instituto de Ciências da Vida (ICV), e pelo departamento de Direito do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

O vencimento básico para os cargos é de R$ 4.472,64 para regime de 40 horas semanais em dedicação exclusiva. A retribuição por titulação varia de R$ 894,53 até R$ 5.143,54, conforme titulação.

No caso do regime de 20 horas semanais, o vencimento básico é de R$2.236,32 e a retribuição por titulação varia de R$ 223,63 até R$1.285,89, conforme titulação.

Processo seletivo

O processo de seleção, bem como as datas, horários e locais de prova variam de acordo com o departamento a que a vaga se refere. Para informações mais detalhadas, o interessado deve consultar os Anexos 1 e 2 do edital.