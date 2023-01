A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 28 vagas para técnico-administrativos em Educação (TAEs). Segundo o edital do concurso público, são 27 vagas de Assistente em Administração para Juiz de Fora e uma vaga de Arquiteto e Urbanista para Governador Valadares. O regime de trabalho, para ambos os cargos, é de 40 horas semanais.

O cargo de Assistente em Administração é de nível D (ensino médio profissionalizante ou médio completo) e o salário básico é de R$ 2.446,96. Já o cargo de Arquiteto e Urbanista é de nível E (superior), com remuneração na faixa de R$4.180,66.

O cargo de Assistente em Administração conta com reserva de vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela página da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), entre as 9h do dia 13 de fevereiro até as 17h do dia 22 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de classificação da vaga desejada pelo candidato. Para as vagas do nível D, a taxa é de R$100. Já para a vaga de nível E, o valor de inscrição é de R$130.

Para obter isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deve fazer o pedido entre as 9h do dia 13 de fevereiro e as 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2023. O requerimento de isenção também estará disponível on-line. O resultado da análise dos recursos de requerimento será divulgado em 17 de março.

Provas

De acordo com o edital, a aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 7 de maio, domingo, às 9h, segundo o horário de Brasília. A duração total será de quatro horas, com realização simultânea em Juiz de Fora e Governador Valadares.

As provas serão de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As questões serão de Língua Portuguesa, Legislação, Matemática e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. São 25 questões de conhecimentos básicos e outras 25 de conhecimentos específicos.

O Anexo IV do edital, com todo o conteúdo programático e referências de estudo, será divulgado nos sites da Fundep (empresa gestora do concurso) e da UFJF em 18 de janeiro de 2023.

O resultado final do concurso público será divulgado em 31 de julho de 2023. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

