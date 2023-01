Foi publicado o edital para os concursos públicos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) da Polícia Militar de Minas Gerais. Serão 180 vagas para oficias, das quais 18 são para mulheres, e 2.821 vagas para soldados, sendo 283 para o sexo feminino, totalizando quase 3 mil vagas.

As inscrições serão abertas no dia 01 de março e as provas serão aplicadas no dia 07 de maio. De acordo com o edital, o início das formações está previsto para 2023. Para concorrer, é preciso ser brasileiro, ter título de bacharel em Direito para Oficial e ter concluído o nível superior, em qualquer área, para soldado.

Também é necessário ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 metro e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Os editais podem ser consultados através deste link.

Tags:

Concurso | Corpo de Bombeiros | Minas Gerais | PMRJ | Vagas abertas