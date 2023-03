Estão abertas as inscrições para o novo projeto do Sesc e Senac em Minas: o Reforço Escolar. A iniciativa é voltada para estudantes a partir dos 11 anos de idade, matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. As aulas de matemática, português e redação serão ofertadas a partir de 3 abril, no Sesc Juiz de Fora e no Senac em Venda Nova (Belo Horizonte).

Serão disponibilizadas 80 vagas gratuitas em cada unidade, sendo 40 de manhã e 40 à tarde. O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) é destinado a pessoas com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais e, para se inscrever, é necessário atender aos requisitos previstos no informativo. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de março pelo site.

Os estudantes matriculados terão aulas presenciais nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária semanal entre 9h e 12h. Um dos principais recursos do Reforço Escolar no Sesc é a plataforma internacional Khan Academy – que oferece exercícios, vídeos educativos e um painel que habilita os alunos a estudarem no seu próprio ritmo, dentro e fora da sala de aula.

A proposta do Reforço Escolar é promover o nivelamento e o desenvolvimento acadêmico de estudantes com defasagens e/ou lacunas de aprendizagem por meio de uma trilha personalizada de estudos. Além de contar com o apoio de professores para realizar o acompanhamento e a avaliação pedagógica, os estudantes receberão lanche diário e a opção de vale-transporte para deslocamento nos dias das aulas.

Todos os detalhes sobre o projeto estão no Informativo disponível clicando aqui.

SERVIÇO

Inscrições para o projeto Reforço Escolar

Quando: de 07/03 a 24/03

Online: https://mais.sescmg.com.br/reforco-escolar

Aulas Presenciais: Sesc Juiz de Fora - Av. Barão do Rio Branco, 3090 - Centro, Juiz de Fora/MG

Tags:

Abertas | Bvbvbvb | capacitação | cidade | Cursos Profissionalizantes | EAD | Economia | Educação | Embaixada Fla Campos; projeto; lutas | Ensinotécnico | escola | Geral | inscrições | juiz de fora | Mercado de Trabalho | oportunidade | pjf | Profissionais | Programa Senac de Gratuidade | senac | Senai | Sesc | Sorocaba | Vagas