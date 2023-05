A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promove, no próximo dia 12, no Museu do Amanhã, no Rio, o evento “Internacionaliza UFRJ 2030”, que reunirá pesquisadores da instituição que desenvolveram trabalhos no exterior e, também, cientistas internacionais para discutir temas como sustentabilidade e desigualdades. Será das 9h às 18h. A entrada é gratuita. Haverá tradução simultânea.

Falando à Agência Brasil, a arquiteta, urbanista e professora da UFRJ, Ethel Pinheiro, integrante da comissão organizadora da iniciativa, disse que os dez pesquisadores da instituição que participarão do encontro, entre docentes e doutorandos, vão mostrar o que fizeram quando foram beneficiados por uma bolsa de mobilidade acadêmica - “uma pesquisa desenvolvida através de uma parceria internacional”. Um dos relatos de experiências vividas na pesquisa internacional será o do editor-executivo da MIT Technology Review Brasil, Rafael Coimbra, que observou os impactos da Inteligência Artificial e do metaverso na saúde mental.

O Internacionaliza UFRJ 2030 celebra a internacionalização da universidade por meio de bolsas de mobilidade e auxílio pelo Programa Capes-Print, criado em 2017 e destinado a doutorandos, docentes e técnicos de pós-graduações das universidades públicas do Brasil. A promoção debaterá duas grandes áreas ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Áreas de interesse

Ethel Pinheiro informou que as áreas de interesse selecionadas pela UFRJ no Capes-Print foram combate às desigualdades e a proteção à vida. Esclareceu que, embora os palestrantes estrangeiros tenham quatro áreas temáticas diferentes, “as quatro falam de desigualdades ou de proteção à vida”.

A pediatra Ruth Etzel, da Milken Institute School of Public Health, dos Estados Unidos, por exemplo, falará sobre os efeitos da exposição à poluição do ar na incidência de doenças em crianças. A especialista é reconhecida por investigar esses impactos em diferentes cidades do planeta. “Ela fala sobre como lidar com viroses, inclusive em países latino-americanos e saúde da criança”, disse. Outro professor, Niels Albertsen, da Aarhus School of Architectures, da Dinamarca, referência sobre urbanismo e ciências sociais nos países da Escandinávia e Europa, apresentará sua visão de como modernizar e “ecologizar” cidades contemporâneas para superar os dilemas urbanos.

Ethel admitiu que os dois temas selecionados pela UFRJ abrangem outras áreas, como saúde, segurança alimentar e poluição, entre outras. “Na verdade, abrangem tantas áreas que são as faculdades que nós temos: arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, bioquímica, medicina e geografia. São muitas”, esclareceu.

Micro palestras

Apesar de ser realizado em um único dia, Ethel informou que os palestrantes estrangeiros permanecerão no Rio e realizarão micro palestras para a comunidade acadêmica de pós-graduação da UFRJ, nos dias 15 e 16 de maio. “Eles estarão circulando pela UFRJ, falando do que sabem e construindo conhecimento”. O roteiro está no Instagram da UFRJ. Será possível também assistir às palestras internacionais após o evento, neste endereço.

Estarão também entre os palestrantes estrangeiros o diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade de Granada, na Espanha, Manuel Bolivar, que falará sobre “Transparência governamental e participação cidadã para alcançar cidades mais inclusivas”; e o presidente do Comitê Internacional de Microbiologia Alimentar e professor da Universidade de Gante, na Bélgica, Andreja Rajkovic, que abordará os riscos para a segurança alimentar causados pelo acúmulo de plástico em ecossistemas, o que cria uma comunidade complexa de microrganismos, chamada plastisfera.

A programação do evento pode ser acessada aqui.

Tags:

Desigualdades | Educação | Internacionaliza UFRJ 2030 | Rio de Janeiro | UFRJ