Juiz de Fora recebe nesta terça (20), às 20h, uma palestra sobre Afroempreendedorismo Social. O evento, que faz parte do projeto Papo em Pauta do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, ensina a utilizar técnicas de comunicação e conceitos da educação financeira usando a tecnologia para alcançar um público maior, o controle de contas a serem gastos com o empreendimento, além de desmistificar o romantismo do trabalho excessivo. O evento é gratuito e aberto ao público e será realizado na instituição, localizada na Avenida Presidente João Goulart, 600, bairro Cruzeiro do Sul.

Buscando construir novas perspectivas de vida e futuro, a Jornalista Lidianne Luz e o Administrador Financeiro Valdilei Jacob, propõe uma apresentação, para reconhecer o trabalho de empreendedores negros (as), mas também dar visibilidade e valorização a esses negócios "É uma grande oportunidade de conseguirmos compartilhar a ideia do empreendedorismo das pessoas pretas, suas motivações e dinâmicas financeiras para driblarmos juntos as mazelas do mercado” explica.

FOTO: Arquivo Pessoal - Valdilei Jacob ao lado esquerdo, Lidianni Luz com blusa Branca e equipe

Os jovens negros (as) no Brasil compartilham sonhos de estabilidade profissional e financeira, mas percebem a falta de oportunidades, a demanda por experiência e os mecanismos de discriminação como barreiras para alcançá-los "exatamente nesse contexto que marcamos nossa presença pensando a economia ética como uma importante estratégia de rede”, finaliza.