De acordo com o “Times Higher Education Latin America University Rankings 2023”, um sistema de avaliação do desempenho global das universidades, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é a 63ª (sexagésima terceira) melhor da América Latina e do Caribe. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (4) e mostra uma melhora de 11 posições em relação à avaliação de 2022. São avaliadas 197 instituições de 13 países da América Latina e do Caribe.



Veja o ranking completo.

Considerando apenas as instituições brasileiras, a UFJF ocupa a 31ª posição, quatro posições à frente na comparação com 2022, e é a quinta colocada entre as universidades de Minas Gerais. A diretora de Avaliação Institucional (Diavi), Michèle Farage, avalia que, “em comparação com a primeira participação da UFJF no THE Ranking da América Latina e do Caribe, em 2020, quando ficou na 70ª posição, houve melhora expressiva nos indicadores relativos a citações, internacionalização, ensino e pesquisa”.

Segundo a avaliação deste ano, a performance da UFJF revelou melhora em quase todas as dimensões, com destaque para as áreas de “citações” e “pesquisa”, que tiveram maior percentual de crescimento na pontuação. A nota geral da Universidade subiu de 46.9 para 49.9; no que diz respeito à pesquisa, os números foram de 47.8 para 57.2; por fim, o indicador de citações aumentou de 45.9 para 49.2 pontos.

Michèle ressalta, ainda, que isso se trata de uma nova evidência da educação de qualidade promovida pela UFJF, que, além de ter obtido conceito máximo na principal avaliação oficial a que se submeteu – a avaliação de recredenciamento institucional promovida pelo MEC/Inep -, tem logrado melhorias sucessivas nas avaliações internacionais realizadas por organismos independentes, como o Times Higher Education.

Times Higher Education

O ranking da Times Higher Education Latin America avalia anualmente as melhores universidades da região da América Latina e Caribe. Ele é baseado nos mesmos indicadores de desempenho do THE World University Rankings, mas recalibra seus pesos para refletir as características dos campi latino-americanos, que são avaliados em todas as suas missões principais: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.

Os indicadores de desempenho estão agrupados em cinco áreas, nesta ordem de peso: Ensino (ambiente de aprendizagem); Pesquisa (volume, receita e reputação); Citações (influência da pesquisa); Perspectiva Internacional (funcionários, estudantes e pesquisa); e Renda da Indústria (transferência de conhecimento).

As melhores do ranking

Na América Latina, as três melhores instituições ranqueadas são a Pontifícia Universidade Católica, do Chile; a Universidade de São Paulo (USP); e a Universidade de Campinas (Unicamp). A terceira brasileira mais bem colocada na lista é a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O Brasil é o país com maior número de instituições elencadas no ranking, com um total de 73 universidades, seguido por Chile, Colômbia, México e Equador.



