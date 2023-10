A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJ) abriu inscrições do Programa de Intercâmbio Internacional de Graduação (Piigrad) para o segundo semestre de 2024. Voltado para alunos de graduação da instituição, o cadastro pode ser feito até as 23h59 de 19 de novembro.

São 72 destinos em 16 países e 158 vagas disponíveis; o programa é gerenciado pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI).

O edital prevê que as inscrições são para estudante da UFJF regularmente matriculado e frequente em curso de graduação, ter concluído com aproveitamento, no término das inscrições do edital, no mínimo 20% da carga horária do curso de graduação na UFJF, ser brasileiro (a) ou possuir visto permanente de residência no país e ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 60.



A inscrição é feita por meio de formulário on-line e deve ser anexado os documentos exigidos, como histórico escolar e comprovante de proficiência. Os interessados devem se candidatar a apenas uma instituição estrangeira.

Segundo a UFJF, por enquanto, o edital não prevê bolsas ou auxílios para os aprovados, cabendo ao candidato fazer os levantamentos de custos, possibilidades de alojamento, existência de bolsa na instituição estrangeira e outros detalhes relacionados ao seu período de intercâmbio. Caso haja dotação orçamentária futura, própria da UFJF para o Piigrad, a DRI irá seguir a portaria que estabelece os critérios de seleção.

Etapas de seleção

O processo de seleção será dividido em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, com valor de até 100 pontos, irá analisar o rendimento acadêmico do candidato e o documento de proficiência em língua estrangeira.

A segunda fase é de responsabilidade da instituição estrangeira escolhida, que poderá aceitar ou não a nomeação do estudante da UFJF aprovado e classificado na etapa anterior.



Uma lista de candidatos será divulgada pela UFJF em 24 de novembro, em ordem decrescente de pontos referentes ao cálculo do IRA, e o resultado da primeira etapa sairá no dia 30 do mesmo mês, a partir das 18h, no site da Diretoria de Relações Internacionais.

Uma reunião está marcada para o dia 4 de dezembro no Anfiteatro da Reitoria para os candidatos classificados e para os que ficaram na lista de espera.

A aprovação final do candidato se dá pelo recebimento da carta de aceite emitida pela instituição estrangeira conveniada. O estudante deverá enviar uma cópia dessa carta para o e-mail intercambio.dri@ufjf e solicitar à DRI a matrícula na disciplina “Piigrad”, não havendo, portanto, necessidade de trancamento de curso.