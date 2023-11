As coordenações operacionais para a realização do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foram discutidas pelas autoridades locais nessa terça-feira (21). São mais de 43 mil estudantes inscritos, sendo 23 mil para realizar as provas em Juiz de Fora.

O vestibular seriado será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro, o que implica na implantação de esquemas abrangentes em segurança, tráfego, transporte e atendimento especializado. Os portões abrirão às 12h e fecharão pontualmente às 13h.



As provas dos módulos I, II e III serão realizadas nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora, Muriaé, em Minas Gerais, e também em Petrópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

De acordo com a UFJF, participaram do encontro a Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), a Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra), a Diretoria de Imagem Institucional, as coordenações de Vigilância e Transporte, todos da UFJF; além de representantes da Polícia Militar (PM), das secretarias de Mobilidade Urbana (SMU) e de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Campus sede da UFJF

A Copese ressaltou que dos mais de 23 mil inscritos em Juiz de Fora, cerca de 9 mil farão as provas nas instalações da universidade. Para ajudar no acesso, o campus receberá sinalização adequada, além da presença de equipes de trabalhadores e bolsistas da Diretoria de Imagem Institucional, e de Vigilância, para orientar os candidatos. Eles ficarão uniformizados e espalhados pela Cidade Universitária.



Os atendimentos especiais serão oferecidos nas faculdades de Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Economia. A universidade disponibilizará equipe médica em casos de urgência e também contará com o apoio dos profissionais do Hospital Universitário (HU).

Alterações no trânsito

A UFJF explicou que o trânsito no campus em Juiz de Fora será alterado. Os ônibus poderão fazer o trajeto normal indo aos locais de prova até o início do Pism.

O transporte público será reforçado, pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), para atender aos locais de prova. Serão avaliadas as condições e demandas não apenas no campus, mas também em outras regiões com grande número de candidatos.



O estacionamento de carros será permitido nas áreas da Faculdade de Farmácia, Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), Odontologia, Farmácia e Economia, onde terá atendimento especial. Fiscais, coordenadores e demais trabalhadores no processo terão acesso aos estacionamentos das unidades que atuarão.

No anel viário, das 10h até o fim das provas, só poderão circular veículos oficiais identificados. As equipes de coordenação de trânsito da UFJF recomendam que os moradores da região evitem usar a área para lazer e atividades físicas durante os dois dias de exame, devido ao aumento do fluxo de veículos e pessoas, visando garantir a segurança e a eficiência no tráfego relacionado ao Pism.

A UFJF afirmou que a Secretaria de Comunicação da PJF se colocou à disposição para auxiliar na sinalização da cidade e na divulgação de orientações para minimizar possíveis transtornos, utilizando os canais de comunicação do município.

Segurança

Para garantir a segurança dos estudantes, policiais militares realizarão apoio nos dois dias de prova, tanto no anel viário quanto em outras localidades do município. Em caso de necessidade, a PM estará de prontidão no telefone 190.

A organização do Pism também contará com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Confira o local de prova com antecedência

A UFJF orienta que o candidato procure, com antecedência, o local de prova para evitar imprevistos. Os dados dos candidatos, locais e horários das provas estão disponíveis exclusivamente na Área do Candidato.



A segurança da UFJF destaca que os candidatos que desejam visitar os locais de prova no campus durante o fim de semana devem comunicar-se com a equipe de segurança ou a coordenação do Pism para liberação dos espaços.

Mais informações pelo e-mail copese@ufjf.br.