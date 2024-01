O curso de Especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com 150 vagas gratuitas abertas. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 9 de fevereiro, por meio de formulário on-line.

As oportunidades são distribuídas em cinco polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB): Bicas, Cataguases, Ilicínea, São João Del Rey e Conselheiro Lafaiete.

A especialização visa desenvolver práticas preventivas e inovadoras nas ações institucionais de proteção e defesa civil. De acordo com a UFJF, as atividades estão previstas de forma assíncrona e síncrona por videoconferência, e uso de metodologias ativas com participação e engajamento dos alunos.

“Ele busca instrumentalizar os participantes para atuar ativamente na adoção de políticas públicas, capacitar agentes públicos em funções multidisciplinares, formar gestores para administrar sistemas públicos e intervir na realidade social, política e econômica em áreas de riscos. O pensamento sistêmico na resiliência a desastres é um dos focos do curso”, explicou o coordenador da pós-graduação, Jordan Souza.

A universidade ressaltou que os egressos podem atuar em várias áreas, incluindo coordenações de Proteção e Defesa Civil em níveis municipal, estadual e federal, em Corpos de Bombeiros Militares, na administração de sistemas públicos e em setores de risco e gestão de desastres, além de poder contribuir com políticas públicas para gestão de áreas de risco.

“Este conhecimento o diferencia ao permitir uma atuação estratégica e eficiente na redução de desastres, colaborando significativamente com a Estratégia Internacional de Redução de Desastres. Além disso, há prefeituras que valorizam a pós-graduação como incentivo à progressão e promoção na carreira pública”, completou o coordenador.

O aluno especializado neste curso estará capacitado com habilidades e competências em áreas multidisciplinares, como engenharia, geoprocessamento, direito, riscos cibernéticos e resiliência a desastres, focando em ações preventivas.

Etapas

Os candidatos passarão por seleção por uma banca composta por três membros indicados pela coordenação do curso. A divulgação do resultado parcial está prevista para 15 de fevereiro, após às 18h, no site do Centro de Educação a Distância (Cead).

O resultado dos recursos e o resultado final devem ser divulgados em 20 de fevereiro, a partir das 18h.

O edital completo está disponível na internet.



