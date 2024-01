Em todo o Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) liberou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Mais de 3,9 milhões de brasileiros participaram o exame, e, apenas em Minas Gerais, cerca de 85 mil estudantes realizaram as provas.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), as notas de treineiros – candidatos que participaram do exame em busca de autoavaliação, sem concorrer às vagas – serão divulgadas apenas em março. O espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias.

O resultado do Enem pode ser utilizado para acessar o ensino superior por meio do Sisu, do Prouni e do Fies, assim como para ingresso em universidades de outros países e como critério de ingresso em instituições particulares.



Confira as formas de se candidatar no Brasil

Sisu em Minas

Conforme informações fornecidas pelo Governo Federal, em 2024, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), uma das opções para os jovens utilizarem suas notas do Enem, disponibilizará aproximadamente 33 mil vagas nas instituições de ensino superior públicas em Minas Gerais.

No estado, o Sisu 2024 conta com a participação de 16 instituições federais e duas estaduais. Destas, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lidera com a maior oferta de vagas, totalizando 6.309 oportunidades. Em seguida, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) disponibiliza 3.255 vagas, seguida pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com 3.204.

Quanto às instituições estaduais, a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) oferecerá 1.620 vagas, enquanto a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) disponibilizará 470.

O período para realizar as inscrições no processo seletivo do Sisu 2024 compreenderá os dias 22 a 25 de janeiro, mediante acesso ao Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Prouni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) disponibiliza bolsas de estudo, tanto integrais quanto parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, ofertados por instituições de educação superior privadas. O foco desse programa é o estudante sem diploma de nível superior.

A inscrição no Prouni requer a participação em pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada previamente ao processo seletivo, com a obtenção de, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o candidato não pode ter obtido nota zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame como treineiro.

O candidato pré-selecionado deve apresentar comprovação de renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para qualificar-se à bolsa integral, que cobre integralmente o valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que abrange 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

As inscrições para esta modalidade estarão abertas entre 22 e 25 de fevereiro de 2024 para o primeiro semestre.



Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) constitui um programa do Ministério da Educação (MEC) com o propósito de viabilizar o financiamento da graduação na educação superior para estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, conforme estabelecido pela Lei 10.260/2001. O acesso ao financiamento é destinado a estudantes matriculados em cursos superiores que obtenham avaliação positiva nos processos conduzidos pela pasta.

Nesta terça, em uma coletiva realizada pelo Ministério da Educação (MEC) junto ao INEP, o ministro Camilo Santana informou que divulgará em breve o prazo para abertura do FIES, justificando que pasta ainda está no processo de alteração das regras do programa de financiamento do governo federal.

