A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com um edital aberto para a contratação de dois cuidadores de alunos do Colégio de Aplicação João XXIII. As inscrições são on-line e devem ser feitas a partir das 12h desta quinta-feira (18) até as 12h do dia 24 de janeiro.

Segundo a UFJF, a prestação de serviço tem tempo determinado, com duração máxima de três meses, e pode ser prorrogada por igual período. O salário bruto é de R$ 1.700 e terá a incidência de tributos previstos em lei.

O edital prevê que a função de cuidador de alunos tem jornada de trabalho de 30 horas semanais e será desenvolvida de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Caso haja sábado letivo, o profissional deve acompanhar o estudante. O limite máximo de 40 horas semanais de trabalho será respeitado.

Requisitos e atribuições do cargo

Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos, ter cursado o Ensino Médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e comprovar experiência mínima de seis meses na função.

Os selecionados irão cuidar da higiene, conforto, sono, alimentação e segurança da criança; zelar pela integridade física e psicológica, apoiar a realização de atividades recreativas e observar possíveis alterações no estado geral.

Processo de seleção

O formulário de inscrição está disponível on-line. A lista de documentos exigidos e detalhes sobre as etapas do processo estão disponíveis no edital.

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da UFJF às 18h do dia 1º de fevereiro. O contrato deve ser iniciado a partir de 5 de fevereiro.

Dúvidas sobre o processo podem ser encaminhadas para o e-mail proreitoriaadjunta.progepe@ufjf.br ou pelo telefone do Progepe (32) 2102-3930.