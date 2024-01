O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), campus São João del-Rei, abriu inscrições para o curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico para o primeiro semestre de 2024.

Os interessados podem se inscrever on-line, por meio de formulário eletrônico, até o dia 31 de janeiro. O edital completo também está disponível na internet. Os interessados devem ter ensino fundamental e a partir de 15 anos.

A carga horária do curso é de dois semestres (160 horas) e será presencial, às sextas-feiras, das 16h50 às 20h50. As aulas começam no dia 23 de fevereiro e terminam no dia 13 de dezembro, com férias em julho.

Os cursos e Programas de Formação Inicial e Continuada (FIC) de profissionais são ofertados pelos institutos federais e tem por objetivo a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os níveis de ensino, nas áreas da Educação Profissional e Tecnológica.