Nesta segunda-feira (22), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) emitiu uma retificação em relação ao edital do Sistema Unificado (Sisu 2024) para o curso de Administração em Governador Valadares.

Segundo a instituição, a oferta de 50 vagas foi reduzida para 25. Deste total, 13 estão disponíveis para o primeiro semestre e 12 para o segundo.



Sisu 2024

As inscrições para o Sisu 2024 foram iniciadas nesta segunda, e se encerram na próxima quinta-feira (25). Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 devem utilizar suas notas para a classificação no programa pelo Portal de Acesso Único.

