A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para selecionar 32 bolsistas e 15 voluntários para atuarem como monitores de educação ambiental no Jardim Botânico.

Os interessados podem se cadastrar on-line, por meio de formulário, até a próxima sexta-feira (26). A iniciativa é do projeto de extensão “Implementação das Ações de Educação Ambiental no Jardim Botânico”.

Podem participar da seleção alunos de qualquer curso de graduação, que tenham cursado, pelo menos, seis períodos letivos ou que comprovem experiência acadêmica em projetos de educação ambiental. É preciso ainda ter disponibilidade de 12 horas semanais para a realização das atividades presenciais e estarem vacinados contra a febre amarela, dentre outros requisitos.

De acordo com a UFJF, os selecionados irão desenvolver trabalhos de orientação em visitas de grupos e escolas de Juiz de Fora e região, além de informar sobre práticas sustentáveis ao público no Jardim Botânico, entre outras atividades.

“Os critérios usados durante a seleção levam em conta a análise do histórico escolar, experiências acadêmicas em educação ambiental, carta de interesse e disponibilidade em atender as demandas de horário das ações do Jardim Botânico”, explicou a universidade.

O edital com todas as informações está disponível on-line.