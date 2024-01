O cursinho popular Garra, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), criado com o intuito de oferecer aulas preparatórias para o Enem, está com edital aberto para seleção de diretores, coordenadores e docentes. As inscrições podem ser feitas via formulário eletrônico até 2 de fevereiro.

São, ao todo, sete vagas distribuídas entre direção e coordenação nos departamentos de Acompanhamento Estudantil, Comunicação e Imagem, e Ensino; e outras nove para docentes e monitores, abrangendo as disciplinas de Geografia, Redação, Literatura/Artes, Química, Física, Matemática e Inglês.

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação da UFJF — licenciatura ou bacharelado — que tenham, no mínimo, 16 anos, e possuam disponibilidade de 12 horas semanais para realização das atividades do projeto. Para as vagas de professores e monitores, é necessário que os candidatos estejam disponíveis por duas tardes e duas noites, respectivamente.

O processo seletivo para os cargos de direção e coordenação compreende três etapas: preenchimento da ficha de inscrição, participação em uma dinâmica em grupo e, por fim, entrevista. No caso dos cargos de docência, o processo consiste em duas etapas: preenchimento do formulário de inscrição e envio do plano de aula; seguido pela realização de prova didática e entrevista.

A previsão é de que os resultados para os cargos de docentes e monitores sejam divulgados em 13 de fevereiro, enquanto para as vagas de direção e coordenação, em 24 de fevereiro.