Nesta segunda-feira (29), o Ministério da Educação (MEC) deu abertura as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre de 2024. Os estudantes interessados podem se candidatar até as 23h59 do dia 1º de fevereiro neste link. Segundo a pasta, nesta edição serão ofertadas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Para se inscrever, é necessário que o participante tenha cadastro no login único do governo federal e crie uma conta no gov.br. Durante o processo de inscrição, é fundamental informar um endereço de e-mail e número de telefone válidos, preencher os dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar, além de selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência disponíveis. Essa escolha deve considerar a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a conformidade com os critérios estabelecidos pela Portaria Normativa MEC n. 1, de 2015.

O resultado será divulgado em duas chamadas sucessivas. A lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível no Portal Único de Acesso em 6 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2024.



Outros Critérios

E imprescindível que o candidato tenha participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando, no mínimo, a média de 450 pontos nas notas das cinco provas do exame. Adicionalmente, é necessário que o estudante não tenha obtido nota zero na prova de redação do Enem e não tenha participado do exame como treineiro.



Conheça a história de Tais Aleixo

Com 22 anos de idade, Tais Aleixo atualmente cursa o 8º período de Jornalismo no Centro Universitário Uniacademia, oportunidade que surgiu com o Prouni.

FOTO: Arquivo pessoal - Tais durante aula prática de telejornalismo.

Ao remontar a época em que era vestibulanda e ainda decidia o caminho que deveria seguir, ela conta como optou por Jornalismo: "Entre as várias opções estavam Jornalismo e Relações Internacionais, porém somente Jornalismo tinha vagas disponíveis na UFJF [Universidade Federal de Juiz de Fora] e não havia Relações Internacionais em uma faculdade de referência [...] Ao fim do ano, prestei vestibular, porém não alcancei nota suficiente pra ingressar na UFJF."

Para melhorar as notas no próximo ano, Tais começou a fazer cursinho em 2019. No 1° semestre de 2020 se inscreveu no SiSU [Sistema de Seleção Unificada], mas não havia ficado entre os selecionados para entrar na Federal de Juiz de Fora. Na época, ela ainda não conhecia o Prouni, e, quando soube, já havia perdido a data de inscrição.

Já no 2º semestre, sabendo mais sobre os programas educacionais do governo, começou a pesquisar faculdades de referência onde poderia cursar Jornalismo na cidade. "No próprio site do ProUni constava uma bolsa integral para o meu curso. Me candidatei a ela e semanas depois recebi um e-mail informando que consegui a bolsa utilizando a nota do Enem", relata.

Para ela, que já está na reta final da primeira graduação, o programa tem grande importância na vida dos estudantes, principalmente àqueles que não tem como arcar com os custos de uma graduação. "Ter acesso ao ensino superior, em uma faculdade de referência na cidade, é gratificante. Ser contemplado com disciplinas que agregam não somente como estudante, mas também como pessoa é vantajoso. Sem o Prouni, a possibilidade de estudar em ambientes privados que oferecem uma bagagem de conhecimento enorme seria quase impossível", finaliza.