O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus São João del-Rei, abriu inscrições para vagas ociosas para cursos de pós-graduação.

Os interessados podem se cadastrar, por meio de formulário on-line, até as 23h59 do próximo dia 14.

As vagas do processo seletivo 2024/1 são para os cursos na modalidade presencial/a distância: Engenharia de Segurança do Trabalho (Edital 002/2024) e Didática e Trabalho Docente (Edital 003/2024).

Segundo IF Sudeste, são oportunidades para as vagas não preenchidas após as chamadas previstas no edital de matrícula: “20/2023: Edital Unificado de Matrícula”.

Podem participar os profissionais que tenham diploma com graduação completa, reconhecido por órgão competente, nas áreas previstas nos editais disponíveis no site do IF Sudeste, referentes aos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho e Didática de Trabalho Docente, respectivamente.

O número de vagas disponíveis também pode ser visto nos editais.



