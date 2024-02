Em Juiz de Fora, o Instituto Padre João Emílio está com inscrições abertas para curso preparatório do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. As vagas, que são gratuitas, podem ser preenchidas até a próxima terça-feira (20), das 8h às 16h.

Os interessados devem comparecer na Avenida Rio Branco, nº 3.890, no Bairro Alto dos Passos, com xerox do histórico escolar, Identidade, CPF e comprovante de residência.

Com o início das aulas marcado para o dia 4 de março, o curso vai ser realizado três vezes por semana, das 18h30 às 20h30, no próprio Instituto.



Sobre o Encceja

O Encceja é uma prova aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação.

Segundo a instituição, o exame permite aos participantes jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade apropriada alcançarem o certificado nessas etapas de ensino.

Para requerer o certificado de ensino fundamental é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade na data da prova. Já para certificação no ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos.