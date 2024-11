Com a ajuda de um curso preparatório gratuito, o estudante do 3º ano do ensino médio da rede estadual fluminense William Gabriel fará seu primeiro Enem. "Estou ansioso. Me preparei, mas não sei qual matéria vai cair", conta o jovem, que espera conseguir nota para estudar filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Outra estreante é Camile da Hora, que também cursa o 3º ano do ensino médio. "Eu não crio muitas expectativas porque é a primeira vez que estou fazendo o Enem. Vai ser meio que uma experiência, mas estudei e tenho uma boa base de estudo", afirmou.