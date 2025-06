As inscrições para seleção de 110 vagas para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) serão abertas de 1º de julho a 8 de agosto e devem ser feitas no site da instituição criado para o concurso de 2025 e que entrará no ar no período.

O ITA, vinculado ao Força Aérea Brasileira (FAB), publicou na segunda-feira (9), no Diário Oficial da União, quatro editais com as regras e prazos da seleção, sendo:

· 50 vagas de professor da carreira de magistério superior;

· 25 vagas de técnicos da carreira de desenvolvimento tecnológico;

· 20 vagas de tecnologista; e

· 15 vagas de pesquisador da carreira de ciência e tecnologia.

Do total de vagas (110), 64 delas serão destinadas ao campus que está sendo construído em Fortaleza, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, em janeiro de 2024. A entrega desta unidade está prevista para o primeiro semestre de 2026.

De acordo com os editais, as remunerações iniciais variam de R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo e das gratificações por desempenho ou titulação.

A taxa de inscrição tem valor de R$ 200 e os interessados poderão se inscrever para mais de uma vaga.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Obras em curso

O novo campus avançado do ITA está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza. Em 75 anos de história, essa é a primeira vez que uma unidade do instituto está sendo construída fora do estado de São Paulo.

O investimento do governo federal de R$ 70,9 milhões neste empreendimento engloba a construção de dois blocos, com três pavimentos cada, sendo um para alojamentos e outro para estudo e pesquisa de engenharia, onde funcionarão salas de aulas e laboratório. A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) é a responsável pela obra.

No início desta semana, o ministro do MEC, Camilo Santana, vistoriou o canteiro de obras para conferir o andamento da construção.

"Aqui, vai ser um grande centro para desenvolver pesquisa e tecnologia e atrair grandes empresas para o Nordeste brasileiro”, destacou o ministro.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as obras se encontram na primeira fase, que inclui: construção do prédio de engenharias e primeiro alojamento, além de obras de infraestrutura e reforma das instalações de apoio ao campus.

O MEC afirma que, até o momento, a execução da estrutura de concreto dos prédios alcançou 50% de conclusão no bloco de engenharia e 75% nos alojamentos, o que representa 22% do total da primeira etapa.

O processo para a segunda etapa da obra já está sendo licitado para reformar as edificações atualmente existentes na Base Aérea da capital cearense e a implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária.

Novos estudantes

O primeiro vestibular para acesso ao ITA Ceará ocorreu em 2024. A primeira turma, com 50 alunos, será acolhida entre 2025 e 2026 ainda no campus de São José dos Campos, em São Paulo.

O novo edital para o concurso de admissão ao ITA da nova turma em 2026 foi publicado em 3 de junho. O período de inscrição foi aberto em 4 de junho e se estende a 13 julho, no site do vestibular do ITA.

As provas da primeira fase estão agendadas para 5 de outubro. A segunda fase ocorrerá entre 8 a 31 outubro.

Com a conclusão das obras do campus de Fortaleza, as turmas serão transferidas à unidade cearense, onde os estudantes seguirão com as atividades do curso.

ITA

Criado em 1950, o?Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ?oferece cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de engenharia, com destaque para o?setor aeroespacial.

A instituição tem a missão de preparar engenheiros militares e civis para o desenvolvimento tecnológico do país.

O instituto?é reconhecido?nacional e internacionalmente como sendo um centro de excelência no ensino superior.

O ITA tem seis tradicionais cursos de engenharia: aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial.

No ITA Ceará, foram acrescentados dois novos cursos: engenharia de sistemas e engenharia de energias renováveis, com perspectiva de cursos de pós-graduação e de uma outra oferta de graduação em bioengenharia, informou o MEC.

A instituição de educação?superior pública do Comando da Aeronáutica oferece?alimentação gratuita?e moradia de baixo custo aos aprovados em seus vestibulares.

Tags:

aeroespacial | Aeronáutica | Ceará | Engenharia | ensino superio | Fortaleza | ITA | MEC | Vagas