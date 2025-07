Unidade do movimento

A escolha da nova direção da UNE, que reúne, ao todo, cerca de 90 representantes eleitos, marca uma unidade histórica do movimento estudantil. O grupo de Bianca Borges, que representa a ala majoritária da UNE, saiu consagrado (com 82,62% dos votos) pela chapa 3 "Unidade e coragem em defesa do Brasil: estudantes nas ruas para derrotar a extrema direita, taxar os super-ricos e investir na educação". O segmento reúne representações partidárias ligadas ao PCdoB, PT, PSB, PDT e PSOL.

"Nós temos, por exemplo, setores do PSOL compondo a nossa chapa, e temos também todas as juventudes do PT, tudo pela primeira vez. O Conune veio com esse chamado forte de aliança", observa.

Concorreram ainda a chapa 2 Oposição Unificada e independente para mudar a UNE: Em defesa do orçamento e da educação, que teve 17,23% dos votos. A chapa 1 Intifada Construir uma oposição de esquerda ao governo na UNE para enfrentar a extrema direita, o arcabouço fiscal e a 6×1 retirou a sua candidatura.

Evasão no ensino superior

Da pauta do movimento estudantil, um dos temas fundamentais abordados durante o Conune foi a necessidade de políticas de assistência para permanência de estudantes e o combate à evasão nas universidades.

Dados Censo da Educação Superior de 2023, produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC), apontaram uma evasão acumulada de 53% de estudantes nas instituições públicas e de 61% em faculdades privadas. A taxa de desistência acumulada em cursos licenciaturas chegou a 58% em 2022, a mais alta da década.

"Nós enfrentamos um desafio muito grande hoje para permanência desses estudantes. Os índices de evasão têm crescido e nós não queremos um Brasil em que os filhos da classe trabalhadora tenham que desistir do seu sonho de concluir o ensino superior. A gente quer a universidade no centro de um projeto de desenvolvimento, que é na só econômico e tecnológico, mas social também", analisa Bianca.

Durante sua participação do Conune, o presidente Lula sancionou um projeto de lei para destinar recursos do Fundo Social à assistência estudantil, com foco em estudantes ingressantes por ações afirmativas nas instituições federais de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. No início do ano, o governo federal já havia lançado o programa Pé de Meia Licenciaturas uma bolsa mensal de R$ 1.050 para estudantes de graduação que ingressem em cursos de licenciatura via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Apesar dessas iniciativas, a UNE avalia que os recursos seguem estrangulados é que é preciso ir além e retirar o orçamento da educação dos limites impostos pelas regras do arcabouço fiscal, que limita o crescimento dos investimentos públicos.

"Nós temos colocado como necessidade imediata a retirada da educação do arcabouço fiscal, e em um horizonte também o fim do próprio arcabouço fiscal. Não dá pra educação e tantos outros direitos sociais ficarem reféns de uma regra fiscal que que na verdade só tira de quem mais precisa", critica a nova presidenta da entidade.

Protagonismo feminino